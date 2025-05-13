Akdeniz Belediyespor U-15 Takımı Türkiye Şampiyonası İçin Karaman\'a Gidiyor

Akdeniz Belediyespor Kulübünün U-15 Futbol Takımı, Karaman'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Bölge Finallerine katılmak üzere 14 Mayıs Çarşamba günü Karaman'a hareket edecek.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şampiyona hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdüren takımı idman sırasında ziyaret etti. Antrenman sahasında genç sporcularla bir araya gelen Şener, teknik heyetten takımın hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve sporculara başarılar dileyerek moral verdi.

Şener, ziyarette yaptığı konuşmada sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, "Sizler ilçemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Azminiz ve disiplinli çalışmanızla güzel başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Şener, bulunduğu grupta 7'de 7 yaparak liderliğini sürdüren Akdeniz Belediyespor Kulübü U-13 Takımını da ziyaret ederek başarılar diledi. - MERSİN