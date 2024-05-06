Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası Başladı

Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası Başladı

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 20. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası başladı. Türkiye, Fransa, Hırvatistan, Irak, Karadağ, Kosova, Romanya ve Tunus'un mücadele ettiği organizasyonda maçlar 15'er dakikalık 3 devre halinde oynanıyor. Milli takım, Hırvatistan karşısında galip gelerek 3.5 puan aldı ve ikinci maçta Romanya'ya yenilerek puan alamadı. Üçüncü maçını ise yarın Kosova ile oynayacak.

06.05.2024 19:43
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20. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası, Ankara'nın ev sahipliğinde başladı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen ve 12 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye, Fransa, Hırvatistan, Irak, Karadağ, Kosova, Romanya ve Tunus mücadele ediyor.

Şampiyonada maçlar 15'er dakikalık 3 devre halinde oynanıyor ve her periyodu kazanan 1 puan elde ederken, beraberlik halinde takımlar yarım puan alacak. Toplam skorda galip gelen takım ise 2 puan elde edecek.

A Grubu'nda yer alan milli takım ilk maçında Hırvatistan karşısında 9-6, 5-7 ve 10-10'luk periyotlarla sahadan toplamda 24-23 galip ayrılarak 3.5 puan aldı.

Türkiye, ikinci maçında ise Romanya'ya 5-8, 7-10 ve 8-12'lik periyotlarla 20-30 yenilerek puan alamadı.

Milli takım, turnuvadaki üçüncü maçını yarın Kosova'yla oynayacak.

Kaynak: AA

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