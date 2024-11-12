Akhisarspor\'un Düşüşü: Bölgesel Amatör Lig\'de Hükmen Mağlubiyet

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Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sahibi olan, yaşadığı mali krizin ardından Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Akhisarspor, BAL 7. haftasında evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşmasına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan ve 2 yıl üst üste her iki kupada da final oynayan bir ilçe takımı olarak tarihe geçen Akhisarspor, BAL 8. Grup'ta Eti Maden Eti Spor ve Burhaniye Belediyespor'a 9-0, Manisa 1965 Spor Kulübü ve İznikspor'a 7-0, Yeni Çanspor'a 7-3 ve Domaniçspor'a 3-0 mağlup olarak, 6 maçta 6 mağlubiyet alırken, attığı 3 gole karşılık kalesinde 42 gol görmüştü. 7. haftada evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor müsabakasına çıkmayan Akhisarspor'un bundan sonraki mücadelelerine çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Akhisarspor, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Ziraat Kupası finali oynamış, 2018 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. 2018'de Türkiye Kupası şampiyonu olarak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Akhisarspor, normal süresi 1-1 biten müsabakayı penaltı atışları sonrası 5-4 kazanarak yılı çifte kupayla kapamıştı. - MANİSA