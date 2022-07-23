Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu - Son Dakika
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Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu

23.07.2022 17:06
Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu

Daniella Chavez, playboy platformlarına çıplak fotoğraflarını satarak 5 milyon dolar kazandığını belirtti. Chavez ayrıca, para biriktirmeyi sürdürerek Şili'de mücadele eden O'Higgins FC'yi satın almak istediğini açıkladı.

Sosyal medyada fenomen olan model Daniella Chavez, Şili ekiplerinden O'Higgins FC'yi almak için harekete geçti. Pornografik fotoğraflar çeken model bu işe devam edeceğini ve hayali olan futbol kulübünü satın alacağını belirtti.

Çıplak fotoğraflarını satarak milyonlar kazanan ünlü model, futbol kulübü satın alıyor

KISA SÜREDE 5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Özel fotoğraf ve videolarını satmaya başlayan Daniella Chavez, sosyal medya hesabından şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını duyurdu. Genç model, fotoğraf ve video satmaya devam edeceğini ve gelen parayı biriktireceğini söyledi.

Çıplak fotoğraflarını satarak milyonlar kazanan ünlü model, futbol kulübü satın alıyor
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Futbol, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu - Son Dakika


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