Sosyal medyada fenomen olan model Daniella Chavez, Şili ekiplerinden O'Higgins FC'yi almak için harekete geçti. Pornografik fotoğraflar çeken model bu işe devam edeceğini ve hayali olan futbol kulübünü satın alacağını belirtti.
Özel fotoğraf ve videolarını satmaya başlayan Daniella Chavez, sosyal medya hesabından şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını duyurdu. Genç model, fotoğraf ve video satmaya devam edeceğini ve gelen parayı biriktireceğini söyledi.
Son Dakika › Spor › Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu - Son Dakika