Akra Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Start Aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'incisi düzenlenen Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışının 49 ve 98 km'lik parkurlarında startlar verildi.

Organizasyonun startını Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ve Yaşam Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan birlikte verdi. Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda düzenlenen start programını çok sayıda yerli ve yabancı tatilci cep telefonları ile görüntüledi. 10 ülkeden 500 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmada ilk olarak 98 kilometrelik parkurun yaklaşık yarım saat sonra da 49 kilometrelik parkurun startı verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlar, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda sona erecek.

Yarışmanın ardından Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda ödül töreni, çekiliş ve Corendon Sahne'de çeşitli eğlence programları düzenlenecek. - ANTALYA