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Aksaray'da bisikletli ulaşım giderek yaygınlaşıyor - Son Dakika

Aksaray'da bisikletli ulaşım giderek yaygınlaşıyor

24.12.2021 14:12
Aksaray'da bisikletli ulaşım giderek yaygınlaşıyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in şehir genelinde bisiklet kültürünü yaygınlaştırma, sağlıklı yaşama ve çevre bilincine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'Akıllı Bisiklet' uygulaması şehir genelinde yoğun ilgi görüyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in şehir genelinde bisiklet kültürünü yaygınlaştırma, sağlıklı yaşama ve çevre bilincine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'Akıllı Bisiklet' uygulaması şehir genelinde yoğun ilgi görüyor.

Aksaray Belediyesinin 'Akıllı Bisiklet Sistemi'ni (AKBİS) hayata geçirmesi ile Aksaray'da bisiklet kullanım oranı önemli derece arttı. Aksaray'da ilk kez düzenlenen 'Yeşil Bir Aksaray için Pedallıyoruz' sloganı ile Aksaray 1. Bisiklet Festivali düzenlenmesine öncülük eden Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, bisiklet kullanımına dikkat çekmiş, festival sırasında yaptığı açıklamada Aksaray'da akıllı bisiklet uygulamasının başlayacağının müjdesini vermişti. Bunun üzerine Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü akıllı bisiklet projesi için ön hazırlık çalışmalarına başladı. Mevcut bisiklet yollarını yeniden revize ederek bisiklet yollarının alt ve üstyapısını yenileyen Aksaray Belediyesi, bisiklet yol ağına yeni güzergahlar dahil etti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehir genelinde mevcut bisiklet yoluna 17 kilometre daha eklenerek Aksaray'da bisiklet yolunu 32 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için yol güzergahında istasyonların kurulacağı noktaların belirlenerek ölçüm çalışmaları yapıldığını söyleyen Başkan Dinçer, "Hayata geçirdiğimiz Akıllı Bisiklet uygulama projemiz ile şehrimizde şu an 32 kilometrelik bisiklet yol ağı bulunuyor. Bu güzergahta toplam 11 istasyonda 120 bisikleti vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Ayrıca her istasyona arızalanan bisikletler için tamir kiti yerleştirdik. Geçtiğimiz ağustos ayının son haftasından bu yana uygulamaya konulan Akıllı Bisiklet Sistemi'miz her yaş grubu bireyden yoğun ilgi görüyor. Bisiklet İstasyon Merkezi'mizin verilerine göre Akıllı Bisiklet uygulamasını bugüne kadar 31 bin 257 kez kullanıldığı tespit edildi. Gün içerisinde istasyonlarımızda bekleyen bisiklet sayısı yok denecek kadar az. Bu rakamlar projemizin yerinde bir uygulama olduğunu gösteriyor. Şehrimizde bisiklet kullanımını teşvik etmek maksadı ile devreye aldığımız Akıllı Bisiklet Sistemi ile sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından da son derece kullanışlı bir ulaşım sağlıyor. Hem çevre dostu olan hem de sağlıklı bir yaşam sunan bisiklet kullanımını şehrimizin tamamında yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Aksaray Belediyesi'nin çevreci belediye anlayışı ile birçok proje ortaya koyduğunu ve Akıllı Bisiklet uygulamasının bunlardan bir tanesi olduğunu aktaran Başkan Dinçer, "Biz her projemizde çevreye ve doğaya önem veriyoruz. Çünkü geleceğe temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bisiklet, motorsuz ulaşımda sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlıyor. Bisikletler, emisyon ve ses kirliliği oluşturmaması bakımından çevresel sürdürülebilirliği gibi motorlu araçlar gibi trafik sıkışıklığına da neden olmuyor. Bunun yanında bisiklet, düzenli egzersiz imkanı sunarak vatandaşlarımızın sağlığını olumlu etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Dinçer, gelecek yıl bisiklet istasyonu ile birlikte akıllı bisiklet sayını artıracaklarının altını çizerek sağlıklı bir yaşam için herkesi bisiklet kullanmaya davet etti. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aksaray'da bisikletli ulaşım giderek yaygınlaşıyor - Son Dakika Spor


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