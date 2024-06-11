Aksaray\'da Üçüz Kardeşler Aynı Okulda ve Aynı Takımda Hentbol Oynuyor

Spor

AKSARAY'da 14 yaşındaki üçüz kardeşler Eda, Elif ve Esra Çakmak, aynı okulda, aynı sınıfta öğrenim görüyor. 4 yıl önce de hentbol oynamaya başlayan üçüzler, aynı takımda forma giyip, terk döküyor. Üçüz kardeşlerden Eda Çakmak, "Kardeşlerim de benimle aynı fikirde, sporda ilerlemeyi, kendimizi geliştirmeyi çok istiyoruz. A Milli Takım 'da forma giymek ve aynı zamanda da beden eğitim yüksek okuluna gidip, antrenör olmak istiyoruz" dedi.

6 kız çocuğu sahibi aşçı Ali Çakmak ve ev kadını Ayşegül Çakmak çiftinin kızlarından Eda, Elif ve Esra, 20 Eylül 2010 tarihinde üçüz olarak dünyaya geldi. Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan üçüz kardeşler, eğitimleri aynı okul olduğu, aynı sınıfta sürdürüyor. Bununla da yetinmeyen üçüzler, Aksaray Belediyespor U14 hentbol takımında forma giyip, ter döküyor. Üçüzler bu yıl, U14 Hentbol Milli Takımı seçmelerine de birlikte katıldı.

'ÜÇÜZ OLDUĞUMUZU KİMSE ANLAYAMIYOR'

Üçüz kardeşlerden Elif Çakmak, kendisinin çift yumurta ikizi olduğunu belirterek, "Ben çift yumurta ikiziyim, kardeşlerim tek yumurta ikizleri. O yüzden sima olarak onlardan biraz farklıyım. Bu nedenle üçüz olduğumuzu başta kimse anlayamıyor. Bizi görenler genelde ikiz sanıyorlar. Sonra üçüz olduğumuzu söylediğimizde çok şaşırıyorlar. Hentbol, hayatımda birçok şeye yön veriyor. Ben sol kanat oynuyorum, Eda orta oyuncumuz, Esra ise pivot mevkiinde oynuyor. Anne ve babam üçümüzü de sahada görmekten mutluluk duyuyorlar. Okul arkadaşlarım da çok ilgi gösteriyor" diye konuştu.

HENTBOLA 4 YIL ÖNCE BAŞLADIK

Üçüzlerden Eda Çakmak, hentbola 4 yıl önce başladıklarını ve aynı takımda oynadıklarını, takım kaptanlığını da dönüşümlü yaptıklarını söyledi. Antrenör olmak istediklerini belirten Eda Çakmak, şunları söyledi:

"Hentbola 4 yıl önce beden eğitimi öğretmenimiz Serkan Pala sayesinde başladık. Bu yıl U14 Hentbol Milli Takımı'na gittik. Kardeşlerim de benimle aynı fikirde, sporda ilerlemeyi kendimizi ve geliştirmeyi çok istiyoruz. A milli takımda forma giymek ve aynı zamanda da beden eğitim yüksekokuluna gidip, antrenör olmak istiyoruz."

Üçüz kardeşlerin 4 yıldır antrenörlüğünü yapan Serkan Pala ise, "4 yıldır okulda öğrenim görürken, aynı zamanda 4 yıldır da hentbol oynuyorlar. Çocuklar gerçekten çok iyi durumda ve bu sene de milli takım kampına gittiler. Kamplarının oldukça verimli geçtiğini söylüyorlar. Ben oradaki milli takım hocalarıyla görüştüm ve gayet memnunlar. İnşallah yolları açık, zaten bu sporu severek yapıyorlar" şeklinde konuştu.