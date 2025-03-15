Akşemseddin Ortaokulu Çim Hokeyi Turnuvasında Başarı Elde Etti

Ankara'da yapılan okullar arası çim hokeyi müsabakalarına Beypazarı'ndan ilk defa katılım sağlayan Akşemseddin Ortaokulu turnuvada başarılı sonuçlar aldı.

Okullar arası çim hokeyi turnuvasına ilk defa katılan Akşemseddin Ortaokulu, küçük kızlarda il birinciliği, küçük erkeklerde il ikinciliği, yıldız kızlarda il ikinciliği ve yıldız erkeklerde il dördüncülüğü alarak büyük bir başarı elde etti. Beypazarı'nda ilk defa yapılan çim hokeyi branşında başarılı olan Akşemseddin Ortaokulu öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda yıldız kızlar, küçük kızlar ve küçük erkekler branşında Ankara adına yarışacak.

"Amacımız gençlerimize ve çocuklarımıza farklı alanlarda da fırsat sunabilmek"

Akşemseddin Ortaokulu Müdürü Özgür Bediz, çim hokeyinin Beypazarı'na yeni gelen bir spor dalı olmasına rağmen böyle bir başarı elde edilmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Amacımız gençlerimize ve çocuklarımıza farklı alanlarda da fırsat sunabilmek bu anlamda öğretmenlerimize ve turnuvaya katılım sağlamamızda büyük desteği olan Beypazarı Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ANKARA