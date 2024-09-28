Al Musrati\'nin Sakatlığı Açıklandı

Spor

Beşiktaş, Libyalı futbolcu Al Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL