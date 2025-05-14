Alacagücü BAL\'a Yükseldi

Çorum'da oynanan Bölgesel Amatör Lig play-out karşılaşmasında Alacagücü, Mimar Sinanspor'u mağlup etti. Alacagücü, aldığı galibiyetle Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-out karşılaşmasında, BAL temsilcisi Mimar Sinanspor ile 1. Amatör Küme'de şampiyon olan Alacagücü karşılaştı. Uzatmaların da 1-1'lik skorla bittiği karşılaşmanın ardından penaltı atışlarında Alacagücü, Mimar Sinanspor'u 6-4 mağlup etti. Alacagücü, alınan galibiyet sayesinde 2025-2026 sezonunda Çorum'u BAL'da temsil edecek. - ÇORUM