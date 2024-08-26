Alanya Belediyespor TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı\'nın Şampiyonu Oldu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nın şampiyonu Alanya Belediyespor takımı oldu.

Üç gün boyunca Milli Egemenlik Plajı'nda gerçekleştirilen maçların final gününde Alanya 1221 FK Takımı, Sıla Home Alanya Demirspor Takımı'nı 11-10 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu. Alanya Belediyespor ve Oba Belediyespor birincilik karşılamasının kazananı ise 12-5 lik bir skorla Alanya Belediyespor takımı olurken; Oba Belediyespor takımı turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını; Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, Türkiye Plaj Futbolu Milli Takım Antrenörü Adil Müftüoğlu ve TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı Sorumlusu Seyit Ahmet Süer'in elinden aldı. Alanya Belediyespor takımı TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda Alanya'yı temsil edecek. - ANTALYA