Alanya\'da Plaj Voleybolu Heyecanı

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabına 4. gün müsabakalarıyla devam edildi.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen organizasyon, yarın erkeklerde yarı final ve final, kadınlarda da final mücadeleleriyle sona erecek.

Bugün oynanan müsabakalar sonucunda kadınlarda İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisi ile İsviçre'den Anouk-Zoe çifti finale yükseldi. Kadınlarda 3'üncülük maçında ise yarın İtalya'dan Scampoli- Bianchi ile Fransa'dan Vieira-Chamereau çiftleri karşı karşıya gelecek.

Erkeklerde yarı finalde Çekyalı Perusic-Schweiner ile Brezilyalı George-Saymon, Fransız Rotar-Gauthier Rat ile Avusturalyalı Nicolaidis-Carracher çiftleri finale kalmak için karşılaşacak.