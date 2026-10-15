Alanya'da plaj voleybolu turnuvası başladı, 23 ülkeden 128 sporcu mücadele ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve dünya plaj voleybolunun en prestijli serilerinden biri olan 5. VW Beach Pro Tour-Alanya Futures Turnuvası başladı.

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 23 ülkeden 64 takımda 128 sporcu yer alıyor.

Dört gün boyunca sürecek turnuvada sporcular, ana tabloya yükselmek ve final etabına ulaşmak için mücadele edecek.

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi Koordinatörü ve A Milli Erkek Takımı Yardımcı Antrenörü Dündar Yıldırım, turnuvanın milli sporcular açısından önemli olduğunu söyledi.

Yerel düzeyde yetişen sporcuların uluslararası arenada mücadele etmesinin önemli olduğunu belirten Yıldırım, turnuvada alınacak sonuçların olimpiyat hedefi bakımından da değer taşıdığını ifade etti.

Turnuva, 18 Ekim Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.