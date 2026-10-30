Alanya'da Serenity Belediyespor, Sunrise Kyiv'e 7-2 yenilip çeyrek finalde elendi - Son Dakika
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Alanya'da Serenity Belediyespor, Sunrise Kyiv'e 7-2 yenilip çeyrek finalde elendi

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Alanya\'da Serenity Belediyespor, Sunrise Kyiv\'e 7-2 yenilip çeyrek finalde elendi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde Serenity Alanya Belediyespor, Ukrayna ekibi Sunrise Kyiv'e 7-2 yenildi. Ukrayna temsilcisi yarı finale yükselirken Alanya ekibinin golleri Volkan ve Bruno'dan geldi.

Serenity Alanya Belediyespor, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Ukrayna ekibi Sunrise Kyiv'e 7-2 yenildi.

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde 5 kıta ve 33 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği şampiyonada, erkekler kategorisinde çeyrek final turunda Serenity Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde Sunrise Kyiv ile karşılaştı.

Alanya ekibini 7-2 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada Serenity Alanya Belediyespor'un gollerini Volkan ve Bruno attı. Ukrayna ekibinin gollerini ise Duchev (3), Damm (2), Samoilenko ve Hodel kaydetti.

Şampiyona, 1 Kasım Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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