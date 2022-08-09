Alanya macera turizminde ilgi odağı haline geliyor - Son Dakika
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Alanya macera turizminde ilgi odağı haline geliyor

09.08.2022 01:15
Alanya macera turizminde ilgi odağı haline geliyor

Alanya'da tatilciler Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin yanı sıra macera turizmiyle de adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Alanya'da tatilciler Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin yanı sıra macera turizmiyle de adrenalin dolu anlar yaşıyor. Yamaç paraşütü ve su sporlarıyla eğlence tutkunları, yazı unutulmaz maceralarla geçiriyor.

Antalya'nın önemli turizm ilçeleri arasında yer alan Alanya'da macera turizmine her yıl katlanarak devam ediyor. Kentte tatil yapan yerli ve yabancı turist, Akdeniz'in mavi sularında yüzerek serinlemenin dışında adrenalin dolu aktiviteleri de gerçekleştirebiliyor. 700 metre yüksekliğe sahip Yassı Tepe mevkiinde yamaç paraşütü yapan tatilciler, kentin tamamını havadan seyir etme şansı buluyor. Yamaç paraşütü yapan turistler, iniş sırasında ise bol adrenalin ile eğlenceli anlar yaşıyor. Yamaç paraşütünün yanı sıra deniz paraşütü olarak da bilinen parasailing de yoğun ilgi görüyor. Tatilciler Akdeniz'in üzerinde bir sürat teknesine bağlı paraşüt ile deniz üzerinde havalanıyor. Jet ski, muz kızağı ve ringoyu kullanan tatilciler adrenalin dolu eğlenceli anlar yaşıyor.

"Bu yıl geçmiş dönemlere göre çok daha hızlı ve yoğun geçiyor"

Pandemi öncesine göre yoğunluğun fazla olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını dile getiren Havana Su Sporları Müdürü Fatih Uysal, "Bizim faaliyetlerimizde parasailing, jet ski, banana ve Ringo tarzında aktivitelerimiz var. Bu yıl pandemi öncesine göre çok daha iyiyiz. Turizm açısından çok daha geliştik. Yamaç paraşütü de burada üst seviyelerde. Kale turlarımız var. Kalenin dibindeki kayalarda gezdiriyoruz. Bu yıl önceki yıllara göre daha çok İskandinav ağırlıklı. Almanya'dan gelen Türk kardeşlerimiz de var. Onlarda çok ağırlıklı oluyor. Burada ki aktivitelerde jet ski revaçta. Parasailing hiç durmuyor. Sabah başlıyoruz akşama kadar devam ediyoruz. Günlük ortalama 170-180 arası misafir geliyor. Temmuz ve Ağustos aylarında çok daha yoğun oluyoruz, 250 -300 arasında misafirimiz geliyor. Bu yıl geçmiş dönemlere göre çok daha hızlı ve yoğun geçiyor. Bu konuda hem müşterilerimiz memnun hem de biz memnunuz" dedi.

Adrenalin tutkunları memnun

Aksiyonun bol olduğunu söyleyen Tarık Tan, "İngiltere'de yaşıyorum, Alanya'ya tatile geldim. Ben bugün su sporlarına geldim. Jet ski, banana her şey var burada. Alanya çok güzel. Burada çok aksiyon var" ifadelerini kullandı. Ailesi ile Fransa'dan gelen Halim Acar ise "Deniz kenarında gezdikten sonra aktiviteleri görüp geldim. Aktiviteler süper. Paraşüt, jet ski, banana hepsi çok eğlenceli. İnsanlarda bize kardeş yaklaşıyorlar. Çok güzel" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Antalya, Alanya, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya macera turizminde ilgi odağı haline geliyor - Son Dakika

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