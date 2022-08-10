Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

10.08.2022 21:43
Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Yeşil-turunculu ekip ısınma çalışmalarıyla başladığı sabah antrenmanını pas ve taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor akşam antrenmanında ise ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda maç yaptı.

Akdeniz temsilcisi Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

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Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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