Yeşil-turunculu ekip ısınma çalışmalarıyla başladığı sabah antrenmanını pas ve taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor akşam antrenmanında ise ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda maç yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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