Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı - Son Dakika
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Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı

25.05.2022 15:43
Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bakü'de Alanyaspor Futbol Okulunun açılışını yaptı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bakü'de Alanyaspor Futbol Okulunun açılışını yaptı. Ayrıca Başkan Çavuşoğlu, AFFA Başkanı Abullayev'i de ziyaret etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Atletico Bakü Kulübü'nün bünyesinde faaliyet gösterecek olan Alanyaspor Futbol Okulu'nun açılışı Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Çavuşoğlu, kardeş ülke Azerbaycan'da Alanyaspor Bakü Futbol Okulu'nun açılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, kurucu, antrenör ve sporcularına başarılar diledi.

Başkan Çavuşoğlu, AFFA Başkanı ile bir araya gedi

Bakü'deki futbol okulunun açılışının ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği (AFFA) Başkanı Rönneg Abullayev'i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu da eşlik etti. AFFA Başkanı Rönneg Abullayev ile bir süre sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurguladı. Ziyarette karşılıklı forma takdimi de yapıldı. - ANTALYA

Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı
Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı
Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı
Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı
Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı
Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Futbol, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Bakü'de futbol okulu açtı - Son Dakika


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