Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş ile Tayfur görüşmeleri devam etmiyor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde çıkan haberler üzerine "Görüşmeler devam etmiyor. Tayfur'un bu açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm" dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde çıkan haberleri değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmeler devam etmiyor. Tayfur'un bu açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm. Bilgi edinmeden bu açıklamaların doğru olmadığını kendisine de söyledim. Tayfur ile alakalı bir telefon görüşmemiz oldu. Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız oldu. Sonra da telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur, konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım. Transfer olacaksa oturulur, konuşulur. Bunun yolları aranır. Onunla ile ilgili herhangi bir şey yok. Ciddi bir gelişme yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var" diye konuştu.

"ACELE ETMEDİK"Transfer sürecini de değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu ayın sonuna kadar transfer süreci devam ediyor. Eksik olan bölgelerimiz var. Bununla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Transfer kolay iş değil çok zor. Burada zorluk sebebi de istediğin oyuncunun hem kulüp yapısına hem de teknik heyetin istediği oyuncu olması bizim için çok önemli. O yüzden çok da acele edemedik. Görüşmelerimiz var önümüzdeki günlerde inşallah eksik olan bölgelerimize eksiklerimizi tamamlayacağız" diye konuştu."ÇOK ZORLANIYORUZ"Yeni sezonla ilgili hedeflerinden bahseden Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Öncelikli hedefimiz her zaman Alanyaspor'un Süper Lig'de devamlılığının olması. Hep söylediğim gibi ilk 10'un içerisinde en iyi yerde olmak bizim hedefimiz her zaman. Bu hedefimiz bu sezon da aynı. Geçen sezon bildiğiniz gibi ligi 5. bitirdik. Avrupa'ya gitmeyi kaçırdık. Futbolda bunlar var. Nasip kısmet işi olmadı. Futbolu gittikçe yönetmek, futbolu idare etmek, futbolu sürdürebilir hale getirmek her sene zorlaşıyor. Sebepleri de belli öncelikle mali kriterler, yayın gelirlerinin her sene daha geriye gitmesi, tabii futbol giderlerinin de daha çok artmasının yanı sıra döviz kurunun da artmasıyla birlikte sadece biz değil bütün kulüplerimizin işi çok zor. Özellikle de yabancı futbolcusu çok olan takımların Süper Lig ve PTT 1'inci Lig'de çok daha zor. Bunun için çok mücadele ediyoruz. Ama gerçekten çok zorlanıyoruz. Türk futbolunu yönetmek ve sürdürebilir hale getirmek de oldukça zorlaşıyor. Alanyaspor şu anda Süper Lig'de. Bu ligde kalması için de Alanyaspor yönetimi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte de bunu hep birlikte devam ettirmeye çalışacağız. Tabii bütün kulüplerde olduğu gibi mali kriterler ve gelir kaynarı çok önemli. Biz de bununla ilgili çaba sarf ediyoruz.""CİDDİ BİR MAÇ OLACAK"

Bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Galibiyetle başlamak çok önemli. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Türkiye'de önemli bir takım. Çok zor bir maç olacak. İnşallah iyi bir maç olur. Sezon başı takımların ilk maçlarda hazır görülmeme olasılığı olur. Bu her takımda olur. Ciddi bir maç olacak. Kendi sahamızda Beşiktaş'la oynamak bizim için büyük bir gurur. Türkiye liginde dört büyük takım var. Her takım bizim gözümüzde büyük kulüptür. Büyük camiadır. Her takımıza sakatlıksız bir sezon diliyorum. Pandemi döneminde deplasman taraftarları gelmiyordu. Bu sene kaldırıldı. Rakip misafir takımlarımızın taraftarları da gelecek. Futbol müsabakaları taraftarla, seyirciyle güzel oluyor. Deplasman taraftarının gelmesi maça ayrı bir güzellik katar. Biz de Alanyaspor taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz. Başka Alanya yok. Alanyaspor'un Süper Lig'de olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İnşallah taraftarlarımızın da stadı doldurup, Alanyaspor'umuza gereken desteği vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.