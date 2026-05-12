Alanyaspor Deplasmanda Maç Hazırlığına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
