Alanyaspor-G.Birliği Maçında Goller Yok

09.03.2026 23:49
Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken, teknik direktörler gol eksikliğine dikkat çekti.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle geçilirken karşılaşmanın ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel mücadeleyi değerlendirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında sahada eksik olanın gol olduğunu söyledi. Pereira, "Maçı bugün 95 dakika boyunca kontrol eden taraf bizdik. Rakibe pozisyon vermedik. Sadece bir kez kalemize şut çektiler. Maça çok iyi başladık. İki kez net pozisyona girdik. Bugün sahada eksik olan şey goldü. Çünkü 95 dakika boyunca oyunu kontrol ettik. Bugün son pası iyi veremediğimiz için, son ortayı iyi yapamadığımız için ve şutu sonuçlandırmayı iyi yapamadığımız için aslında cezalandırılıyoruz. Tabii ki geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle üçüncü bölgeye kaç kez topu taşıdık sayamadım. Oralarda daha agresif olmamız, daha keskin olmamız gerekiyor. Çünkü çok kez rakip kaleye indik. Maç 2-3 hatta 4-0 bile olabilirdi. Bugün net bir şekilde iki puan kaybettiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki puan almamız gerekiyor. Bu maçlar kazanmamız gereken maçlar. Oyuncularım açısından bakarsam iyi baskı yaptılar, rakibe pozisyon vermediler, şut attılar, denediler ama gol olmadı. Bunu geliştirmenin yolu da antrenman" dedi.

'GOL EKSİKTİ VE GALİBİYET ALAMAYARAK CEZALANDIRILDIK'

Genelde oynanan diğer maçlarda iki takımında pozisyonlara girdiğini söyleyen Pereira, "Diğer takımlarla ilgili konuşmak istemiyorum ama tabii ki diğer maçları da izliyorum. Genelde iki takımın da pozisyona girdiği maçlar oluyor; 2-1 bitiyor, 3-2 bitiyor. Bugün baktığımızda biz baskı, geçişler ve denge anlamında çok iyiydik. Sadece gol eksikti. Bundan dolayı da bugün galibiyet alamayarak cezalandırıldık. Utanç verici bir durum tabii ki. Kendimi tekrar ediyorum ama iyi futbol oynuyoruz. Sonunda puan yok, galibiyet yok. Puanlara ihtiyacımız var. Daha agresif olmamız ve topu bir şekilde kaleye sokmamız lazım. Bizim eksiğimiz bu. Bunu söylerken santraforları suçlamıyorum. Takımı suçluyorum, kendimi suçluyorum. Çünkü bir maçta bu kadar iyi oynayıp gol atamamak kabul edilemez. Kötü oynasak, pozisyona giremesek burada rakibi tebrik eder ve devam ederim. Ama bugün durum böyle değildi. Şansla ilgili konuşmak istemiyorum. Şansa inanmıyorum, sıkı çalışmaya inanıyorum. Ama Galatasaray maçında, kupa maçında ilk pozisyonu gole çeviremedik. Net bir pozisyonun ardından penaltı oldu. Bugün yine çok net pozisyonlara girdik ama gole çeviremedik. Böyle olunca bunu kabullenmek tabii ki zor oluyor. Çok iyi futbol oynuyoruz, pozisyona giriyoruz ama günün sonunda en önemli şey 3 puan ve biz şu anda 3 puan alamıyoruz. Bu yüzden de üzgünüm" ifadelerini kullandı.

DEMİREL: DETAYI ÇOK OLAN AMA ÖNEMLİ BİR PUANIN ALINDIĞI BİR MAÇ OYNADIK

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, "Maçla ilgili aslında şunu söyleyebilirim; puan için mutluyuz ama oynadığımız oyunla alakalı sıkıntılarımız olduğu çok bariz. Bu sıkıntıların başında bence fiziksel olarak takım içinde yaşadığımız durum geliyor. Topla çıkışlarda zaten birkaç pozisyon ya da kenar organizasyonu yakaladık. Ama o yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandıramadık. Neticesinde bugün Alanya karşısında, burada hem futbol yapısı olan hem de deplasmanda oynadıkları maçlarda aslında büyük takımlara karşı iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. İlk 25 dakikayı saymazsak, o oyunu gördükten sonra saha içinde oyunculara oyunsal anlamda farklı formasyonları denemelerini söyledim. Beni mutlu eden şu ki, takıma ne söylediysem yapmaya çalıştılar. 4-4-2 ile karşılamaya başladık. Sonra 4-3-3'e döndük. İkinci yarıda ise 4-5-1'e dönmek zorunda kaldık. Çünkü baskı yediğimiz durumlar oldu. 4-5-1'e geçtikten sonra biraz daha oyunu dengeleyebildik ve pozisyonlar üretebildik. Neticesinde detayı çok olan ama önemli bir puanın alındığı bir maçı oynadık. O yüzden ben tüm takımı tebrik ediyorum. Başta kalecimiz olmak üzere bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Mücadeleleri beni çok mutlu etti. Ama oyun olarak hem fiziksel hem de ileriye gitme anlamında eksiklerimiz var. Bunu da tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Alanyaspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

