Alanyaspor, Gaziantep FK\'yı 3-0 mağlup ederek dört galibiyet serisi yakaladı

Down Sendromlu Milli Sporcu Musa Alan, Ünvanlarını Korumak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Trisome Oyunları ve Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaları korumak için çalışmalarına devam ediyor. 19 yaşındaki sporcu, hırslı ve yetenekli bir judocu olarak antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Alan'ın antrenörü Sevgi Fideli, onun normal bireyler gibi antrenman yapabildiğini ve her yarışmada büyük bir farkla şampiyon olduğunu belirtiyor.