Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında yarın saat 14.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. - ANTALYA
