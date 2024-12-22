Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: '1 Puan Bizim İçin Değerlidir' - Son Dakika
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Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: '1 Puan Bizim İçin Değerlidir'

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: \'1 Puan Bizim İçin Değerlidir\'

Alanyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Sami Uğurlu, takımının performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Uğurlu, mücadeleden memnun olduğunu belirterek, geliştirilmeye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

22.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:22
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ALANYASPOR Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Buradan alınmış 1 puan bizim için her zaman değerlidir. Mücadeleden çok memnunum. Savunma anlamında doğru işler yaptığımızı söyleyebilirim. Etkili oyunculara sahibiz ama geliştirmek gerekiyor. 3 puanı almak çok istiyorduk, serinin bozulmasını istemiyorduk. Buradan kurtulup yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Sami Uğurlu, "Maç hareketli başladı. Gollerle başladı. Golü bulup oyunu yaydığımızda maçın bize dönebildiğini düşünüyorduk. Ama tutamadık oyunu ve 2 dakika sonra gol yedik. Buraya daha önce de geldik ama değişiklik olduğunu söyleyemem. Mert'in uzun vuracağı topları alıp geçiş yapmayı planlamıştık. Zaman zaman bunu yapabildik. Biraz daha bizim oyunu tutmamızı sağladığını söyleyebilirim. Buradan alınmış 1 puan bizim için her zaman değerlidir. Mücadeleden çok memnunum. Savunma anlamında doğru işler yaptığımızı söyleyebilirim. Etkili oyunculara sahibiz ama geliştirmek gerekiyor. Transfere ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Bizim oynadığımız oyun efor ve enerji istiyor. Bu oyunu seviyoruz. Riskli mi? Evet. Çıktığımız maçların hiç birine beraberlik için çıkmıyoruz. Bunu plan ve kurguyla birleştirdiğin zaman uygulamak kalıyor. 1'inci ve 2'nci bölgede yaptıklarımızı 3'üncü bölgeyle birleştirebilirsek daha farklı bir Alanyaspor izleyebiliriz. Beşiktaş deplasmanları çok zor. Moral ve motivasyon olarak iyi durumda değiller ama iyi oyunculara sahipler. 3 puanı almak çok istiyorduk, serinin bozulmasını istemiyorduk. Buradan kurtulup yukarılara çıkmak istiyoruz. Alacağınız her galibiyet sizi 3-4 basamak yukarı atabiliyor. İyi oyunumuzu yukarı taşıyabilirsek istediğimiz puanları alacağımızı düşünüyorum. Takımın mücadelesi ve oyunundan çok memnunum. Bunu da sonuçlar ve kaliteyle birleştirdiğimizde çok daha iyi olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Hücum futbolu oynatmayı sevdiğini söyleyen Uğurlu, "Biz daha çok oynamak isteyen takımlara karşı daha farklı oynayabiliyoruz. Benim tek düşüncem izleyenlerin sıkılmaması. Kasımpaşa maçlarını herkes izliyordu. Ben bunu oynatmayı seviyorum. Biz Kasımpaşa'da 5-5.5 milyon Dolar bütçe ile ligi 5'inci bitirdik. Ben bunu başarı olarak görüyorum. Burada da aynısını yapmaya çalışıyoruz. 3-4 oyuncu eksik olunca bu bütçelerle formül bulamayabiliyorsunuz. Ben cesur oyunu seviyorum. Atletik performansla oyun kurgusunu birleştirebilirsen çok daha farklı işler çıkıyor. Benim Kasımpaşa'dan ayrılarak Alanya'ya gelmemin sebebi Avrupa ya da büyük takımlarda çalışabilmek. Farklı takımlarda kendini ispatlaman gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

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