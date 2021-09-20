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Alanyaspor'un yabancı taraftarları yetkililere seslendi - Son Dakika

Alanyaspor'un yabancı taraftarları yetkililere seslendi

20.09.2021 16:41
Alanyaspor'un yabancı taraftarları yetkililere seslendi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, koronavirüs önlemleri kapsamında stat girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'u statta destekleyemediklerini belirterek, yetkililere seslendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, koronavirüs önlemleri kapsamında stat girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'u statta destekleyemediklerini belirterek, yetkililere seslendi.

Aytemiz Alanyaspor ligde 5'inci haftayı geride bıraktı. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelen Alanyaspor rakip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor, ardı ardına aldığı galibiyetlerle taraftarlarının yüzünü güldürse de takımın yabancı taraftarları stada girememekten dertli. İkametgahı Türkiye'de olmayan ve pasaport kullanan yerleşik yabancılar, aşılanmış olsalar dahi PCR testi olmadan stada giremiyor. Yabancı taraftarlar konuya ilişkin çözüm üretilmesini bekliyor.

'BU BİRAZ ADALETSİZ'Alanya'da yaşayan Norveç uyruklu Katrina Jacopsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, fanatiği oldukları Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını takip etmek istediklerini belirterek, yaşadıkları mağduriyeti şöyle aktardı: "Biz de maça gitmek istiyoruz. Hepimiz aşı olduk. Hem de aşımı Türkiye'de oldum. Burada yaşıyorum zaten. Ancak aşılarımız pasaportumuza işleniyor. Sistem pasaportumuza işlenen aşıları görmüyor. Dolayısıyla bizleri hala kabul etmiyorlar. Maça giriş için PCR testi yaptırmamız gerekiyor. Bu biraz adaletsiz bana göre."'MAÇLARA GİTMEMİZ TÜRKİYE İÇİN DE İYİ BİR REKLAM'İkametgahı Alanya'da olan yabancılar için çözüm üretilmeye çalışıldığını ifade eden Katrina Jacopsen, ikameti ilçede olmayan yabancı taraftarlar için de çalışma yapılmasını talep etti. Jacopsen, "İkametgahı burada olan yabancılar için bir çözüm bulmaya çalıştılar. Ama bizim grubumuzda neredeyse yüzde 80'imizin ikameti burada değil. Covid-19 salgını öncesi Alanyaspor maçlarını düzenli olarak takip ediyorduk. Kombinemiz vardı. Deplasmanlara da gidiyorduk. Şimdi giremiyoruz, çok özlüyoruz. Bizim maçlara gitmemiz Türkiye için de iyi bir reklam. Örneğin turistlerin bir kısmı şu an Alanya'ya gelmiyorlar. Alanyaspor maçlarını gitmek için bekliyorlar" dedi.'ÜLKEYE GİREBİLİYORLARSA STADA DA GİREBİLMELİLER'Alanyaspor Yörükler taraftar grubundan Ümmet Öztürk de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçenin çok sayıda yabancıya ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Öztürk, "Alanyaspor'un yabancı taraftarlarının maça girememek gibi sıkıntıları var. Bu sıkıntının bir an evvel giderilmesi lazım. Normalde aşıları tam ancak yine de stada alınmıyorlar. Maç günü stat kapısından dönen çok sayıda yabancı taraftar oldu. Aşısı olan yabancıların ülkeye girişi serbest ise statlara da girmeleri serbest olmalı. Alanya halkı maçlara bu kadar ilgi göstermezken, yabancı taraftarların takıma bu denli sahip çıkması göz ardı edilmemeli. Yetkililerin bu sorunu bir an evvel çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Öztürk, açıklamasının devamında yabancılardan istenen PCR testlerinin de maddi külfet oluşturduğuna vurgu yaptı ve "Tamam, bu insanlar Avrupalı, belki 250 TL onlar için yüksek bir meblağ gibi görünmeyebilir ama nihayetinde ciddi bir rakam" dedi.

Alanyaspor'un yabancı taraftarları yetkililere seslendi
Alanyaspor'un yabancı taraftarları yetkililere seslendi

Aytemiz Alanyaspor, Koronavirüs, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alanyaspor'un yabancı taraftarları yetkililere seslendi - Son Dakika Spor


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