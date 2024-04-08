Alaplı Belediye Başkanı Polatlı Kulüp Başkanı ve yöneticilerini kınadı

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Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı ve Alaplı Belediyespor Başkanı Nuri Tekin, Polatlı Belediye Spor maçında yaşanan olaylardan ötürü Polatlı Kulüp Başkanı ve yöneticilerini kınadı.

Tekin Alaplı Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında yaptığı konuşmada, deplasmanda lider Polatlı ile dün karşı karşıya gelen ve 2-1 galip gelen Alaplı Belediyespor futbol ve teknik heyetini kutlayarak, "Polatlı Belediyespor ile oynadığımız maçta protokol tribününde yer alan Asbaşkan Erdal Akbaba, 2. Başkan Mustafa Sevim, Genel Kaptan Batuhan Usaç, Kulüp Yöneticisi ve Sözcüsü Yasin Ören, Yöneticiler Yılmaz Acar ve İş İnsanları Hüseyin Sözer ve Mustafa Yaman'a Polatlı Kulüp Başkanı, yöneticiler ve tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı fiziki ve sözlü tezahürat sonrasında protokolden atılmalarını şiddet ile kınıyoruz" dedi.

"Yapılan saygısızlık tüm Alaplı halkına yapılmıştır"

Alaplı Belediyespor yönetimine ve yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade eden Alaplı Belediye Başkanı ve Alaplı Belediyespor Kulüp Başkanı Nuri Tekin, "Yapılan saygısızlık tüm Alaplı halkına karşı yapılmıştır. Yöneticilerimiz adeta linç edilmek istenmiştir. Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, yöneticilerine, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddetle karşısındayız. Biz Alaplı'ya gelen tüm misafir takımları çiçeklerle karşılıyor, en iyi şekilde ağırlıyoruz. Ankara Polatlı'da çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz. Tüm takımımıza büyük geçmiş olsun diliyor. Konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK