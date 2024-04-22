Alaşehir Belediyespor, Kırkağaç Acar İdmanyurdu\'nu mağlup etti

Spor

Alaşehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig Yükselme Gurubu maçlarının ikincisinde evinde Kırkağaç Acar İdmanyurdu'nu 4-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı.

Bölgesel Amatör Lig Yükselme Gurubu'nda ilk maçını deplasmanda Manisa Nurlupınar FK'yı 1-0 yenerek kazanan Alaşehir Belediyespor, sahasında Kırkağaç Acar İdmanyurdunu 4-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Alaşehirli futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta ev sahibi takımın golleri Hüseyin, Berke (2)ve Enes'ten geldi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği maçta her iki takımın yedek kadrosundan birer oyuncu kırmızı kart gördü. Maç sonu Alaşehir Belediyespor oyuncuları galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Maç öncesi geçen sezonu gurubunu şampiyon olarak tamamlayan Alaşehir Belediyespor takımına kupası Manisa Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Erol Timur tarafından verildi. Heyecanlı geçen maçı Alaşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Doğan ve meclis üyeleri de izledi. - MANİSA