Alaşehirli Sporcu Çağatay Çelik Avrupa Şampiyonu Oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden 20 yaşındaki milli sporcu Çağatay Çelik, European Para Youth Games 2025'te Avrupa şampiyonu oldu.

21-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Paralimpik Oyunları'nda Atletizm T13 kategorisinde 100 metrede yarışan Çağatay Çelik, altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirdi ve İstiklal Marşı'nı okuttu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Çelik, 7 sporcunun katıldığı yarışta birincilik elde ederek Türkiye'nin gururu oldu. Organizasyona yaklaşık 750 sporcu katıldı.

Başarılı sporcunun sponsorluğunu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alaşehir Şubesi üstlendi. Şampiyon sporcu, annesi Necla Çelik ve dernek başkanı Remziye Usluer ile birlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Öküzcüoğlu, "European Para Youth Games 2025'te T13 kategorisinde 100 metrede Avrupa Şampiyonu olan genç kardeşimiz Çağatay Çelik'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alaşehir Şubesi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alaşehir Belediyesi olarak başarılı sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Avrupa şampiyonu Çelik ise, "Türkiye'nin adını duyurabildiğim, bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okuttuğum için çok mutluyum. Bana destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA