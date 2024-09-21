Albayrak: İç sahada puan hedefimiz var - Son Dakika
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Albayrak: İç sahada puan hedefimiz var

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Konyaspor Teknik Sorumlusu Albayrak, iç sahada kazanamama korkusunu aşmak istediklerini belirtti.

21.09.2024 20:52
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- Fatih Serkan Albayrak: "İç sahada puan almayla yetiniyoruz"

KONYA - Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz sadece iç sahadaki kazanamama fobimizi ileriki haftalarda yenmek istiyoruz. Deplasmanda puanlarla dönüyoruz. İç sahada puan almayla yetiniyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Her ne kadar puan alsak da 1 puana sevinemedik. Çünkü galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal'ı tebrik ediyorum. Güzel pozisyonlar çıkardı. Maçı iki bölümde değerlendirecek olursak ilk yarıda gerçekten istediğimiz tempoda bir oyunu oynayamadık. Mücadele gücümüz, istediğimiz düzeyde değildi. İkinci yarı yaptığımız, oyuna giren oyuncularımız katkıları temponun biraz artması, mücadelemizin, isteğimizin, kazanma arzumuzun biraz artması, rakibin de tabii ki fiziksel olarak yorgun kalması, oyundan pozisyonlarımızı üretmemize sebep oldu. Bu pozisyonları tabii değerlendirmemiz gerekiyor. Yapılabilecek her türlü varyasyonu, her türlü kazanmak için elinden her şeyi yapan oyuncuları tebrik ediyorum. Çünkü her şeyi yaptılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz sadece iç sahadaki kazanamama fobimizi ileriki haftalarda yenmek istiyoruz. Deplasmanda puanlarla dönüyoruz. İç sahada puan almayla yetinebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Albayrak: İç sahada puan hedefimiz var
Kaynak: İHA

Sivasspor, Konyaspor, Politika, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Albayrak: İç sahada puan hedefimiz var - Son Dakika

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