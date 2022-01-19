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Albert Riera, Domenec Torrent'in ekibine katıldı - Son Dakika

Albert Riera, Domenec Torrent'in ekibine katıldı

19.01.2022 17:17
Albert Riera, Domenec Torrent'in ekibine katıldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Teknik Direktör Domenec Torrent'in yardımcı antrenörü olarak teknik ekibe katıldı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Teknik Direktör Domenec Torrent'in yardımcı antrenörü olarak teknik ekibe katıldı. Riera, Galatasaray'dan teklif aldığında yüreğinin sesini dinlediğini söyledi.

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, eski futbolcusu Albert Riera'nın Teknik Direktör Domenec Torrent'in yardımcı antrenörü olarak teknik ekibe katıldığı duyurdu. 2011-2014 arasında futbolcu olarak yer aldığı Galatasaray'da 2020-2021 sezonunda teknik kadroda yardımcı antrenör olarak bulunan İspanyol antrenör, GS TV'ye yaptığı açıklamada, yüreğinin sesini dinlediğini söyleyerek, "Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Birlikte çalıştığı Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden İspanyol futbol adamı, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, "Onlar da anlıyor ki, sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Taraftarlarımızın desteği çok önemli"

Galatasaray'daki hedefleri hakkında ise Albert Riera, "Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli" diye konuştu.

Riera, UEFA Avrupa Ligi için de, "Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip, hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz" yorumunu yaptı. - İSTANBUL

Albert Riera, Domenec Torrent'in ekibine katıldı
Albert Riera, Domenec Torrent'in ekibine katıldı

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Domenec Torrent, Albert Riera, Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Albert Riera, Domenec Torrent'in ekibine katıldı - Son Dakika Spor


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