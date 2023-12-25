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Alberto Giuliani'nin A Milli Erkek Voleybol Takımı dönemi - Son Dakika
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Alberto Giuliani'nin A Milli Erkek Voleybol Takımı dönemi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilen Alberto Giuliani, Avrupa Altın Ligi ve FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elendi ve Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde başarısız oldu.

Alberto Giuliani\'nin A Milli Erkek Voleybol Takımı dönemi
25.12.2023 - 14:57,
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne 2 Şubat'ta getirilen Giuliani'nin ilk katıldığı organizasyon CEV Avrupa Altın Ligi oldu.

Çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak A Grubu'nu lider tamamlayan "Filenin Efeleri", Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde etti. Yarı finalde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükselen milli takım, burada da Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. İtalyan başantrenör Giuliani, böylece milli takımda çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olma başarısı gösterdi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha sonra FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne ilk kez katılma hakkı kazandı.

Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti

Giuliani, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile İsrail'de düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda çıktığı 5 karşılaşmada, Yunanistan ve İsrail'i yendi, Fransa, Romanya ve Portekiz'e ise yenildi.

İki galibiyet, üç yenilgiyle son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu turda Slovenya'yla karşılaştı. Rakibine 3-2 mağlup olan Giuliani ve öğrencileri, organizasyona son 16 turunda veda etti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde başarısız oldu

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nda çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

Grubunda Sırbistan, Finlandiya, Mısır ve Tunus'u yenen milli takım, Slovenya, ABD ve Japonya'ya ise mağlup oldu.

Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.

Kaynak: AA
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