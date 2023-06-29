Alex de Souza'dan İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam - Son Dakika
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Alex de Souza'dan İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam

29.06.2023 09:51

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörüne, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza da destek verdi. Alex de Souza sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, '2023/24 sezonunda bol şans dilerim hocam. Brezilya'dan sizi çokça destekliyorum.' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın takımın başına getirildiğini duyurarak, İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörüne, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza da destek verdi.

"BOL ŞANS DİLERİM HOCAM"

Alex de Souza sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "2023/24 sezonunda bol şans dilerim hocam. Brezilya'dan sizi çokça destekliyorum." ifadelerini kullandı. Brezilyalı efsanenin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlardan yüzlerce yorum geldi. Taraftarlar Alex de Souza'ya "Seni de yeniden aramızda görmek istiyoruz" şeklinde çağrıda bulundu.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın takımın başına getirildiğini Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleriyle duyurdu.

Alex de Souza'dan İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam
Alex de Souza'nın paylaşımı
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İsmail Kartal, Alex De Souza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza'dan İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alex de Souza'dan İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam - Son Dakika
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