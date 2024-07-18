Alex de Souza, kadın girişimcilerin top dikim atölyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alex de Souza, kadın girişimcilerin top dikim atölyesinde incelemelerde bulundu

Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, Burdur'da gerçekleştirdiği kamp dönemi sırasında kadın girişimcilerin top dikim atölyesini ziyaret etti. Kadınlar tarafından kendisine hediye edilen topu alan Alex de Souza, atölyede çalışmaları inceledi ve kadınların üretim süreci hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Burdur Top Dikim Kadın Kooperatifi'nin ürettiği bocce toplarını da tanıtan Alex de Souza, kadınların çalışmalarını desteklediğini belirtti.

18.07.2024 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Alex de Souza, kadın girişimcilerin top dikim atölyesinde incelemelerde bulundu

BURDUR - 2024-2025 sezonu hazırlık çalışmalarını Burdur'da gerçekleştiren Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza, kendisine el dikimi top hediye eden kadınların top dikim atölyesine gelerek incelemelerde bulundu.

2024-2025 sezon hazırlıkları çerçevesinde 7 Temmuz günü Burdur'a gelerek ilk kamp dönemini gerçekleştiren Antalyaspor, burada Burdurluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında kadınlara yönelik 'El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği' ve 'El Dikimi Top Üretimi Projesi' çerçevesinde açılan Top Dikim Atölyesi'nde kadınlar tarafından teknik direktör Alex de Souza'ya jest olarak kendi isminin olduğu top hediye edildi. Hediyeyi alan Alex de Souza, kadınların çalışmalarını incelemek üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ile birlikte Top Dikim Atölyesi'ne geldi. Burada top dikim işlemlerini tek tek inceleyip bilgi alan Alex, çalışanlar ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza verdi.

Burdur Top Dikim Kadın Kooperatifi Başkanı Aysel Özcan incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Alex beye kendi isminin olduğu bir futbol topu hediye ettik. Topu görünce merak etmiş, atölyeyi ziyaret etmek istemiş. Bugün bize zamanını ayırdı geldi. Futbol topunun kesimini, baskısını, dikimini, son bitiş aşamalarını gösterdik. Merak ettiği soruları sordu, cevapladık. Atölyemizde aynı zamanda üretmiş olduğumuz bocce toplarını tanıttık kendisine. Onları merak edip inceledi. Hatta kendisine bir set bocce topu hediye ettik. Bizim atölyemizde 17 kadın çalışanımız var. 250-300 kadında bocce topu ve futbol topu kapama işleminde evlerinden bize destek sağlıyor. Futbol topunun yapımının bütün aşamalarını biz burada gerçekleştiriyoruz. Şimdi FIFA belgesi almak için başvuru yaptık. Allah izin verirse bu yıl FIFA belgemizi de alacağız. Şu an ünlü markaların ürettiği standartlarda top ürettiğimizi düşünüyoruz. Sadece FIFA belgemiz yoktu onu almaya çalışıyoruz, onu da alacağız" dedi.

Top üreticisi kadınlardan biri olan Dudu Yılmaz ise Alex de Souza'nın ziyaretinden çok memnun kaldığını belirterek, "Alex'in ziyareti ile en azından bizim top üretimimizin Türkiye'ye duyurulmasını sağladık. Alex'in imzasını aldık. İncelemeler esnasında futbol topunun kaç kattan oluştuğunu sordu, yapılışını son düğümüne kadar inceledi. Memnun kaldığını düşünüyoruz. Biz hem burada çalışanlar olarak hem de evden bize destek veren arkadaşlar olarak bu incelemelerin sadece ziyaret olarak kalmasını değil destek olunmasını da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Alex De Souza, Antalyaspor, Burdur, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza, kadın girişimcilerin top dikim atölyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:58:35. #1.12#
SON DAKİKA: Alex de Souza, kadın girişimcilerin top dikim atölyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement