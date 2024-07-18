Spor

- Alex de Souza, kadın girişimcilerin top dikim atölyesinde incelemelerde bulundu

BURDUR - 2024-2025 sezonu hazırlık çalışmalarını Burdur'da gerçekleştiren Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza, kendisine el dikimi top hediye eden kadınların top dikim atölyesine gelerek incelemelerde bulundu.

2024-2025 sezon hazırlıkları çerçevesinde 7 Temmuz günü Burdur'a gelerek ilk kamp dönemini gerçekleştiren Antalyaspor, burada Burdurluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında kadınlara yönelik 'El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği' ve 'El Dikimi Top Üretimi Projesi' çerçevesinde açılan Top Dikim Atölyesi'nde kadınlar tarafından teknik direktör Alex de Souza'ya jest olarak kendi isminin olduğu top hediye edildi. Hediyeyi alan Alex de Souza, kadınların çalışmalarını incelemek üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ile birlikte Top Dikim Atölyesi'ne geldi. Burada top dikim işlemlerini tek tek inceleyip bilgi alan Alex, çalışanlar ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza verdi.

Burdur Top Dikim Kadın Kooperatifi Başkanı Aysel Özcan incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Alex beye kendi isminin olduğu bir futbol topu hediye ettik. Topu görünce merak etmiş, atölyeyi ziyaret etmek istemiş. Bugün bize zamanını ayırdı geldi. Futbol topunun kesimini, baskısını, dikimini, son bitiş aşamalarını gösterdik. Merak ettiği soruları sordu, cevapladık. Atölyemizde aynı zamanda üretmiş olduğumuz bocce toplarını tanıttık kendisine. Onları merak edip inceledi. Hatta kendisine bir set bocce topu hediye ettik. Bizim atölyemizde 17 kadın çalışanımız var. 250-300 kadında bocce topu ve futbol topu kapama işleminde evlerinden bize destek sağlıyor. Futbol topunun yapımının bütün aşamalarını biz burada gerçekleştiriyoruz. Şimdi FIFA belgesi almak için başvuru yaptık. Allah izin verirse bu yıl FIFA belgemizi de alacağız. Şu an ünlü markaların ürettiği standartlarda top ürettiğimizi düşünüyoruz. Sadece FIFA belgemiz yoktu onu almaya çalışıyoruz, onu da alacağız" dedi.

Top üreticisi kadınlardan biri olan Dudu Yılmaz ise Alex de Souza'nın ziyaretinden çok memnun kaldığını belirterek, "Alex'in ziyareti ile en azından bizim top üretimimizin Türkiye'ye duyurulmasını sağladık. Alex'in imzasını aldık. İncelemeler esnasında futbol topunun kaç kattan oluştuğunu sordu, yapılışını son düğümüne kadar inceledi. Memnun kaldığını düşünüyoruz. Biz hem burada çalışanlar olarak hem de evden bize destek veren arkadaşlar olarak bu incelemelerin sadece ziyaret olarak kalmasını değil destek olunmasını da istiyoruz" ifadelerini kullandı.