Üye Girişi
Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik" - Son Dakika

Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik"

20.11.2021 17:08
Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik"

- Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik" Antalyaspor Teknik Direktörü Alfonos Groenendijk, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kaçırdıkları gollere istinaden, "Golleri atmazsanız maalesef bu duruma düşebiliyorsunuz" dedi.

- Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik"

HATAY - Antalyaspor Teknik Direktörü Alfonos Groenendijk, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kaçırdıkları gollere istinaden, "Golleri atmazsanız maalesef bu duruma düşebiliyorsunuz" dedi.

Süper Lig'in 13. hafta maçında evinde karşılaştığı A. Hatayspor'a 3-1 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Alfonos Groenendijk, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alfonos Groenendijk futbolun acımasız tarafını bugün gördüklerini belirterek, "Öncelikle çok iyi bir ilk yarı oynadık diyebilirim. Antalyaspor olarak oyuna hükmettik. Topa sahip olan taraf bizdik. Oyunu domine ettik diyebilirim. Çok fazla şans yakaladık öne geçmek için. Bunları çok cömertçe harcadık. Bu maçın tarifini verecek olursak futbolun acımasız tarafı diyebiliriz bizim açımızdan. Bu golleri atmazsanız maalesef bu duruma düşebiliyorsunuz. Bugün eksik olan taraf bizim için sadece gol atmaktı. Bunu yapamayınca rakibi biz oyunda tutmuş olduk. Bir kez daha bunu biz yaptık. Biz buraya puanlar için geldik. Tabii ki iyi taraflara bakıyoruz. Nasıl oynadığımıza neler yaptığımıza bakıyoruz. Ancak asıl hedefimiz 3 puandı. Bunu maalesef bugün gerçekleştiremedik. Şimdi kafamızı kaldırıp Alanya maçına hazırlanma zamanı. Çok güzel evimizde bir Akdeniz derbisi oynayacağız. Ona çok iyi hazırlanmak için hafta içi ne gerekiyorsa yapacağız. Bugüne gelecek olursak kaybetmeyi hak etmedik diyebilirim. Penaltı konusuna hiç girmeyeceğim. Çünkü hakemin kararı. Maçı o noktaya biz getirmemeliydik. Yine kendimize bakmalıyız ve hataları kendimizde aramalıyız diyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alfonos Groenendijk: 'Kaybetmeyi hak etmedik' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar 17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum 17:31 Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
17:44 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi
17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlarlar
17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin
17:26 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"
17:13 Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor
17:11 Aynı dizideki gibi: Kızına çok düşkün
17:07 Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi
17:03 Çaresizliğin bu kadarı: SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
16:57 "Bu Pazar seçim olsa?" diye soruldu: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 7'ye çıktı
16:50 Bölge halkının korkulu rüyası oldu: Çamurun içinden aniden fırlayan timsah
Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi         
17:45
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin         
17:35
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri         
17:31
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 17:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement