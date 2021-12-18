- Alfons Groenendijk: "Hayal kırıklığı diye tabir edebileceğim bir maç"

KONYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, Trabzonspor'a karşı izlettirdikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını kaydederek, Konyaspor'a mağlup oldukları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maça ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1-0'lık mağlubiyetin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirten Alfons Groenendijk, "90 artılarda gelen goller her zaman üzücüdür. Antalya'ya en az 1 puanla dönmeyi amaçlıyorduk. Tabii ki 3 puan için geldik ancak puanla dönebilirdik. Üzülmeye maalesef ki zamanımız yok. Çünkü 2 günümüz var Kasımpaşa maçı için. İlk yarıyı değerlendirecek olursak; iyi başladık, birkaç fırsat yakaladık. Ancak bunları kullanamadık. İkinci yarı ise, gereken planları yaptık ancak oyuna yansıttığımızı düşünmüyorum. Onlar üzerimize yoğun bir şekilde geldi. Oyuna giren Mpoku katkı sağladı onlar adına. Biz savunmada bazı güçlükler çektik diyebilirim" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a karşı izlettirdikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Groenendijk, "Taçtan bir gol yedik. Bu da kabul edilmesi zor bir durum. Çünkü duran toptan ve olmaması gereken bir dakikada bu şekilde bir gol yerseniz sonuç maalesef üzücü olacaktır. Hayal kırıklığı diye tabir edebileceğim bir maç. Ancak bunlar futbolda var. Hemen başımızı kaldırıp, 2 gün sıkı bir şekilde hazırlanıp üçüncü gün Kasımpaşa'ya karşı gereken futbolu izlettirmek için çalışacağız" diye konuştu.