ALG Spor'dan Tarihi Düşüş

02.06.2026 09:38
ALG Spor, 2025-2026 sezonunda kalesinde 127 golle profesyonel kadın futbol liglerinde en çok gol yedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bir dönem şampiyonluk yaşayan Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor, 2025-2026 sezonunda kalesinde gördüğü 127 golle profesyonel kadın futbol liglerinde en çok gol yiyen takım oldu.

Gaziantep'te 1999 yılında kurulan ve 2018-2019 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Gaziantep ekibi, sonraki yıllarda da ligi üst sıralarda tamamladı.

Ancak sarı-grili ekip, 2025-2026 sezonunda beklenmedik bir düşüş yaşadı. Hükmen galibiyetler dışında maç kazanamayan takım, sezonu ligin alt sıralarında tamamladı.

ALG Spor, sahaya çıktığı 18 maçta kalesinde 127 gol gördü. Takımın kalan haftalarda hükmen mağlup sayılmasıyla hanesine 33 gol daha eklendi.

Farklı skorlarla mağlup oldu

Gaziantep temsilcisinin 2025-2026 sezonundaki ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye 15-0 mağlup olması, zor geçecek sezonun ilk işareti oldu.

Sarı-grili ekip, ikinci haftada da Beşiktaş'a aynı skorla yenilerek ilk iki haftada kalesinde 30 gol gördü.

ALG Spor'un sezon içerisinde aldığı farklı mağlubiyetler arasında Galatasaray'a 17-0, Amed Sportif Faaliyetler'e 14-0, Fatih Vatanspor'a 9-2, ABB FOMGET'e 8-1'lik sonuçlar yer aldı.

İkinci devrede maçlara çıkmadı

Ligin ikinci yarısına Fenerbahçe karşısında aldığı 18-0'lık yenilgiyle başlayan ALG Spor, 17. haftada Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Bu karşılaşma, takımın sahaya çıktığı son maç olarak kayıtlara geçti.

18. haftada Bornova Hitab Spor karşısında hükmen galip sayılan Gaziantep temsilcisi, daha sonra Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarına çıkmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, üst üste üç maça çıkmayan ALG Spor'u ligden ihraç etti. Takım, kalan karşılaşmalarda da hükmen mağlup sayıldı.

Profesyonel kadın liglerinde en fazla gol yiyen takım

ALG Spor, 2025-2026 sezonunda oynadığı maçlarda kalesinde 127 gol gördü. Hükmen mağlubiyetler nedeniyle hanesine yazılan 33 golle birlikte sezonu toplam 160 golle tamamladı.

Sarı-grili ekip, hükmen goller hesaba katılmasa da profesyonel kadın futbol liglerinde sezonun en fazla gol yiyen takımı olarak öne çıktı.

Kadınlar 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Esenyurt Kartalspor 124 golle ikinci, Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Hatay Defne 1994 ise 120 golle üçüncü sırada yer aldı.

Averaj sıralamasında ise ALG Spor eksi 146 averajla ilk sırada bulunurken, Esenyurt Kartalspor eksi 123 ve Hatay Defne 1994 eksi 105 averajla takip etti.

Kaynak: AA

