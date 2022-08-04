Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor

2020-2021 sezonda Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Vole'nin haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor.

İki takımın anlaşması halinde Ali Akman bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sarı-kırmızılıların Ali Akman'ı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

32 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray'ın yeni sezon kampına Ali Akman'ın kuzenleri olan Hamza ve Ali Akman da dahil edilmişti. Ali Akman, geçen sezon kiralık olarak gittiği Nijmegen'de 32 maça çıkarken 6 gole imza atmıştı.