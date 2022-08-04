Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor

2020-2021 sezonda Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Vole'nin haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor.
İki takımın anlaşması halinde Ali Akman bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sarı-kırmızılıların Ali Akman'ı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Galatasaray'ın yeni sezon kampına Ali Akman'ın kuzenleri olan Hamza ve Ali Akman da dahil edilmişti. Ali Akman, geçen sezon kiralık olarak gittiği Nijmegen'de 32 maça çıkarken 6 gole imza atmıştı.
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