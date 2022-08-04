Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor

04.08.2022 12:28
Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor

Galatasaray'ın gündemindeki Ümit Milli Takımı futbolcusu Ali Akman, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmesi bekleniyor.

2020-2021 sezonda Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Vole'nin haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor.

İki takımın anlaşması halinde Ali Akman bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sarı-kırmızılıların Ali Akman'ı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

32 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray'ın yeni sezon kampına Ali Akman'ın kuzenleri olan Hamza ve Ali Akman da dahil edilmişti. Ali Akman, geçen sezon kiralık olarak gittiği Nijmegen'de 32 maça çıkarken 6 gole imza atmıştı.

YORUMLAR
500
Adana Demirspor'a transfer olan Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım Adana Demirspor'a transfer olan Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif

Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Ali Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı
11:54 Pınar Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi: Hürrem Sultan gibi olmuşsun
11:50 Ertem Şener, özdeşleştiği program Beyaz Futbol'a geri döndü
11:46 Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı
11:45 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu
11:40 Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi
11:29 Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor
11:32 Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, anı defterine bu notu düştü: Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir
11:22 Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına uğratan anlar! Soruyu yanlış anlayan yarışmacı 50 bin TL kazandı
11:05 Süper Lig'in en hızlı golcüleri listesi belli oldu! Lig tarihinin en erken golü 10. saniyede geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 12:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement