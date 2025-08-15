Ali Koç\'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak maç öncesi Fenerbahçe başkanı Ali Koç, İzmir'e hareket etti.

ALİ KOÇ'A MEŞALELİ KARŞILAMA

Takımını yalnız bırakmamak adına İzmir'e gelen Ali Koç'u şehirde çok sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'un aracı geldiği anda meşaleler yakarak etkili bir atmosfer oluşturdu ve Başkan Ali Koç'a aracından indikten sonra çiçek takdim etti.

O BESTE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sarı-lacivertli taraftarların bu anlarda Başkan Ali Koç'a söylediği beste dikkat çekti. Çok sayıda taraftar, Ali Koç için, ''Pazara kadar değil mezara kadar, gelirim senle Fizan'a kadar, ayrılmak yok en son gün bile, tarih bizi yazana kadar'' şeklinde tezahüratlarda bulundu.