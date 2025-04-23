Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı sonrası, Ülker Arena'da bulunan sarı-lacivertli taraftarlar kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
THY EuroLeague Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Fransız ekibi Paris Basketbol'u 83-78'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin attığı 14 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 24 Nisan Perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.
Öte yandan karşılaşmanın ardından Ülker Arena'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığın maçın ardından da Ülker Stadyumu'nda yönetime istifa sesleri vardı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)