Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu Play-off serisi ilk maçında Paris Basketbol'u konuk etti ve 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Maça damga vuran an ise Fenerbahçe taraftarlarının Ali Koç'u istifaya davet etmesi oldu.

23.04.2025 09:56
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Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı sonrası, Ülker Arena'da bulunan sarı-lacivertli taraftarlar kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

FENERBAHÇE KAZANDI

THY EuroLeague Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Fransız ekibi Paris Basketbol'u 83-78'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin attığı 14 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 24 Nisan Perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.

MAÇ SONUNDA ALİ KOÇ'A TEPKİ

Öte yandan karşılaşmanın ardından Ülker Arena'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığın maçın ardından da Ülker Stadyumu'nda yönetime istifa sesleri vardı.

Ali Koç\'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
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Son Dakika Spor Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    GIDEMEZSIN, BIRAKAMAZSIN , DAHA BIZ NE FENEV BASARILARI GÖRECEĞİZ SENIN VE ACUN SAYESINDE 45 5 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    İnat ediyorsun taraftar farkında şampiyonluk görmeden gitmek istemiyorsun iyi de kaldığın her gün her sezon daha kötüye gidiyor. Hakem di yapıydı oydu buydu derken elde var sıfır 3 maç oynadın en yakın rakibinle yenemedin hakem yabancı olsun dediniz oda olmadı yine galibiyet yok bahanelere sarılmanın anlamı yok. Yeni sezonda da başkan olarak yine Ali Koç teknik direktör mourinho olacaksa gitsin yönetim kuruluyla kendileri izlesin maçları. Bunlar gitmeden ben maçlarına gitmem fenerin yeter buraya kadar. 33 3 Yanıtla
  • M.B.Ç:
    ülkede herkes koltuk sevdalısı. 12 0 Yanıtla
  • p2004b2004.:
    Ali Koç ve Acun Ilıcalı siz bu takıma zarar veriyorsunuz bunu kabul edin artık.Ya arkadaş bir takımın forveti 40 yaşında olurmu??Artık yeter,,onurlu davranmanız gerekiyor.Siz ikinizin amacı ne bunu tam olarak bilmiyorum ama eğer bir gram onurunuz varsa ya adam gibi bir takım kurun,yada derhal istifa edin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı - Son Dakika
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