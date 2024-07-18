Ali Koç: Bu seçim bizler açısından yok hükmündedir - Son Dakika
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Spor

Ali Koç: Bu seçim bizler açısından yok hükmündedir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yeniden başkanlığa aday olmasını eleştirerek, seçimi 'yok hükmünde' saydıklarını belirtti. Ali Koç, Büyükekşi'yi antidemokratik, beceriksiz ve sorumluluk almaktan kaçınan bir başkan adayı olarak nitelendirdi. Ayrıca, Mehmet Büyükekşi'nin onurlu ve haysiyetli biri olmadığını söylemesine tepki gösteren Koç, bu sözlerini geri aldığını ve özür dilediğini ifade etti.

18.07.2024 17:15
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- Ali Koç: "Bu seçim bizler açısından yok hükmündedir"

ANKARA - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yeniden başkanlığa aday olmasını eleştirerek, "Yönetim şekli toplumun hiçbir yerinde kabul görmeyen, futbol tarihimizin en kötü federasyon başkanı olarak gösterilen, yaşanan krizlerin TFF'nin süreç yönetme beceriksizliğinden kaynaklanmasına rağmen hiçbir sorumluluk almayan, suçu başkalarının üstüne atan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen başkan adayı olarak çıkmanızı tebrik ederim" dedi. Başkan Koç, ayrıca kulüp olarak seçimi 'yok hükmünde' saydıklarını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF'nin Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. TFF başkanlığına olan adaylığını geri çeken Servet Yardımcı'nın yaptığı açıklamaya dikkat çeken Ali Koç, "Futbol dünyası çok küçük. Kimi kulübe geçmiş borçlarını ödeme vaatleri, kimi kulübe hakemlerinizi seçiyorlar gibi saçma sapan söylemlerle demokratik süreç baltalanmıştır. Antidemokratik yaklaşımlar, bu seçimde aday olmayı düşünen kişilere de uygulanmıştır. Nitekim, Türkiye'yi UEFA yönetiminde temsil eden, bu seçimde aday olacağını açıklayan Servet Yardımcı, kendisine yapılan baskılara boyun eğerek geri çekildiğini açıklamıştır. Yardımcı, 'Malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle yola çıkan insanların ahlakıyla asla bağdaşmayacak şekilde yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı hedef almaktadır' demiştir. Soruyorum Yardımcı'ya, malum kirli yapı derken neyi kastetmektedir? Mevcut sistem derken neyi ifade etmektedir? Yalanlar, iftiralar, kumpaslarla kimi hedef almaktadır? Bunu bilmek bizim hakkımızdır. Esas garip olan ise bu iddialar sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir yargı harekete geçmemiştir. Biz futbol ailesinin bu duruma ses çıkarmamasıdır" diye konuştu.

"Bu seçim bizler açısından yok hükmündedir"

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu seçimi 'yok hükmünde' saydıklarına vurgu yapan Ali Koç, "Seçimlerin bizler için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Seçim gününe kadar yaşananlar antidemokratiktir. Bizlerin hür iradesi gasp edilmiştir. Bir tebriği de federasyon başkanı Büyükekşi ve onun için lobi yapanların hak ettiğini düşünüyoruz. Yönetim şekli toplumun hiçbir yerinde kabul görmeyen, futbol tarihimizin en kötü federasyon başkanı olarak gösterilen, yaşanan krizlerin TFF'nin süreç yönetme beceriksizliğinden kaynaklanmasına rağmen hiçbir sorumluluk almayan, suçu başkalarının üstüne atan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen başkan adayı olarak çıkmanızı tebrik ederim" cümlelerine yer verdi.

"Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Mehmet Büyükekşi'ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınızı hiç rahatsız etmiyor mu? Onurlu, haysiyetli ve şerefli olan kimse bu şekilde aday olmaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Tabii kendisi pek çok mevkiye atanarak geldiği için bu durumu yadırgamış olmayabilir. Belki de hiç umursamamıştır. Bu federasyon göreve geldiğinden bu yana sorunları kendi haline bırakarak çözüleceği inancı ile TFF'yi yönetmiştir. Halının altına süpürerek sorunları çözmemiz, sorunlardan kurtulmamız, hepinizin bildiği gibi söz konusu değildir. Zaten bu anlayış durumun vahametini daha da artırmış, Türk futbolundaki kaosu içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Sadece geçen sezon yaşadıklarımızı şöyle bir düşündüğümüzde bu kadar skandallı bir sezona sığdırabilmek büyük bir beceri gerektirir. Bu tüm yaşananları futbolun olağan akışında meydanda gelecek olaylar diye yorumlamamız kesinlikle mümkün değildir ve ortaya çıkan bu karabet durum hepimizi fazlasıyla rahatsız etmektedir."

Mehmet Büyükekşi'nin; 'Onurlu, haysiyetli ve şerefli olan kimse bu şekilde aday olmaz' sözlerine tepki göstermesi üzerine ise Ali Koç, cümlesini geri aldığını ve Büyükekşi'den özür dilediğini söyledi.

Kaynak: İHA

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