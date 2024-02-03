Ali Koç: Fenerbahçe transferlerde kulüplere gider, Galatasaray ise oyunculara

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Biz birini transfer edeceksek önce kulübüne gideriz. Onlar (Galatasaray) önce oyuncuya giderler, aklını çelerler. Sonra da futbolcunun kulübünü köşeye sıkıştırırlar." ifadelerini kullandı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili açılan tazminat davalarının türlü taktiklerle sürüncemede bırakıldığını belirtti.

Maddi zararlarının bir nebze olsun telafi edilmesini istediklerini vurgulayan Koç, "Helalleşmemiz gerekiyor dedik. Ancak bu uzlaşı taleplerimiz karşılık bulmayınca tazminat davalarını açtık. Davayı açalı 2 buçuk sene olmasına rağmen davayı sürüncemede bırakma çabaları karşısında 21 Aralık 2023'te esas yargılama sürecine nihayet geçildi. TFF öncelikle hakimin reddini istedi, bu talebi reddedilmesine rağmen talebini tekrar etti. Mahkeme hakimlerimiz değişti ama merak etmeyin değişmeyen tek şey bizim kararlılığımız ve inancımızdır. Ama niye biz bu kadar mücadele etmek zorundayız. Devlet bizi takdir ediyor, hukuken yargı önünde bütün suçlamalardan beraat ediyoruz, yaşadığımız sıkıntılar ortada. Ama hak arayışında yine kimse yanımızda değil." diye konuştu.

1959 öncesi şampiyonluklar için 6 Mart 2021'de başvuruda bulunduklarını, TFF'nin 14 Temmuz 2023'te komisyon kurulacağını açıklamasına karşın henüz yol alınmadığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"6 Şubat depremlerinin ardından 3 büyük kulübün maçlarında bazı siyasi sloganlar atıldı. Bu maçları takip eden haftada Kayserispor-Fenerbahçe maçında taraftarlarımıza deplasman yasağı getirildi. Nedense bu yasak bir tek bize getirildi. Son 6 senede bunun gibi bir sürü örneği size sunabilirim. Fenerbahçe camiasının bu tehlikenin farkında olması gerektiğini söylemeliyim. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok haksızlığa uğrayan, saldırıya uğraşan dünyada başka bir kulüp var mıdır? Neden hep biz hedefteyiz? 10 gri pozisyonun 9'u bizim aleyhimize oluyor, rakibimizin ise tam tersi."

"Kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkı açısından bu soruşturmayı rica ediyoruz"

Suudi Arabistan'da organize edilen ancak oynanmayan Süper Kupa finaliyle ilgili de konuşan Ali Koç, "Suudi Arabistan'da Süper Kupa finali organize edildi ancak maçın oynanması mümkün olmadı. Kulübümüz, Galatasaray Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonun ortak kararıyla bu maç oynanmadı. Bunun detaylarını açıkladım. Tekrar bu konulara girmek istemiyorum. Bu konunun kapanması, tüm paydaşların hayrınadır. Son kez bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Son 6 sezondur pek çok konuda tanık olduğumuz gibi Süper Kupa finali sonrasında da gerek şahsıma, gerekse de kulübümüze sistematik saldırılar devam etti." açıklamasında bulundu.

Kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizen Koç, şunları kaydetti:

"Yapılacak kapsamlı bir soruşturma sonunda neler yaşandığını, kimlerin sorumlu olduğunu, Türkiye Futbol Federasyonunun söylediğinin aksine milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimizin tartışma konusu olup olmadığını, maçın iptaline TFF'nin organizasyon beceriksizliği ve yetersizliği mi, yoksa kulüplerin son dakika taleplerinin mi olduğu net şekilde ortaya çıkacaktır. Maçın iptaline giden süreçte bir kasıt olup olmadığı da ortaya çıkacaktır. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkı açısından bu soruşturmayı rica ediyoruz. Bu süreç boyunca başta sosyal medya olmak üzere kulübümüzün hakkını savunan herkese teşekkür ediyoruz, bize güç verdiniz, destek oldunuz."

Son olarak Fenerbahçe'nin her kulvarda zirveye oynadığını yineleyen Koç, Galatasaray'ı hedef alarak şunları söyledi:

"Bir kez daha görüyorum ki çok farklı camiayız. Rakibimiz olağanüstü bir algı oluşturma yeteneğine sahip. Bizimle hiç alakası olmayan basın toplantısı yapıyorlar, ya ben gündeme geliyorum ya Fenerbahçe gündeme geliyor. Riyakarlık, üzülme, çekinme olmayan bir camia. Fenerbahçe'de pek çok yönetici kulübe kaynak sağladı, kimse bundan bahsetmez. Geri de istemez. Transfer yaparken hiçbir etiğe riayet etmezler. Hiç kimse 'Bizim oyuncumuzu ayarttınız' diye laf edemez. Onlarca örneği vardır, kulüpler bize saygı duyarlar. Biz birini transfer edeceksek önce kulübüne gideriz. Onlar önce oyuncuya giderler, aklını çelerler. Sonra da futbolcunun kulübünü köşeye sıkıştırırlar. Bundan da şikayet eden birçok kulüp vardır. Biz spor kulübüyüz, onlar şu anki haliyle futbol kulübüdür. Mücadele ettiğimiz ortamı daha iyi anlayın diye bunlara değinmek istedim."

Ali Koç'un konuşmasının ardından toplantı sona erdi.

(Bitti)