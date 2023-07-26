Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferini eleştirdi - Son Dakika
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Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferini eleştirdi

26.07.2023 17:52

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, açıklanan rakamların yalnış olduğunu belirterek Galatasaray'ı sert eleştirdi. Koç, 'Galatasaray'ın açıkladığı rakamlar %100 yanlış rakamlardır.' dedi. Başkan Ali Koç ayrıca transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi vererek, Temmuz ayında tüm transferleri bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, açıklanan rakamların yanlış olduğunu belirterek Galatasaray'ı sert eleştirdi.

"RAKAMLARIN %100'Ü YANLIŞ"

Zaha ile ilgili konuşan Koç, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum" dedi.

"TEMMUZ AYINDA BÜTÜN TRANSFERLERİ BİTİRECEĞİZ"

Öte yandan transfer politikaları hakkında Ali Koç, "İncelediğimiz görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Murat Eri : Sende kına yakarsın Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • Süper Çocuk: İyi de Ali bey, sizin rakamlarınıza da kimse inanmıyor! Beşiktaş'ın alacağı oyuncuların aklını çelip alırken iyiydi değil mi? Taraftarı ANÇ ye tepki gösterdiğinde senin kahkahalar attığına yemin edebilirim ama ispat edemem! GS sizi mort edince mi kötü oldu? GS nin de sizden farkı yok tabi! Neyse yiyin birbirinizi... Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Yasin Demir: 5.5 milyon maaş alcakmış zaha inandıkmı Cevap Yaz 12 20 Yayından Kaldır
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