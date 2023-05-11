Ali Koç hakkında "Vallahi acıyorum" diyen Tahir Kıran'dan tartışma yaratacak ifadeler - Son Dakika
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Ali Koç hakkında "Vallahi acıyorum" diyen Tahir Kıran'dan tartışma yaratacak ifadeler

11.05.2023 11:32

Çaykur Rizespor'un eski başkanı Tahir Kıran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için çok sert sözler sarf etti. Kıran yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Ali bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı. Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen duymuyor. Fenerbahçe Kulübü, Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin. Sen bu kadar para harca, tonlarca küfür ye. Vallahi Billahi Ali Koç'a acıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan, yine Yıldırım döneminde kulüp üyeliğinden ihraç edilen Tahir Kıran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Radyogol'e konuşan Tahir Kıran, " İsmail Kartal, tuz parasına çalışırken neden gönderildi. Fenerbahçe, Ali bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı. Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen duymuyor. Fenerbahçe Kulübü, Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin." dedi.

"BEN GELDİĞİM AN, YERLE BİR EDERİM ORAYI"

Kıran ayrıca, "Forma yüzünden oyuncuya haciz gönderemezsiniz. Sen bu kadar para harca, tonlarca küfür ye. Vallahi Billahi Ali Koç'a acıyorum. Şampiyonluk marşı bile hazırlatmıştık, sanırım önümüzdeki 3-4 yıl sonra yayınlayabileceğiz! Bu hakemler temizlenmeden problemleri çözemezsiniz. Ben geldiğim an, yerle bir ederim orayı. Kulüplerin %90'ı batık durumda. Filmlerde dayak yiyen adamlar var ya biz onlarız. Galatasaray'a verilen penaltı evlere şenlik. El, kol, dirsek neresi.." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Emre Sivri: Senin derdin fb başkalığı sanırım zaten küme düşmeden önceki maçlarınızdan belliydi. 17 penaltıyla avrupda rekor fenerbahcede iken irfan can 90 da bayılmıs numarasıyla penaltı alırken arda yunus gıbı atarken kendını galatasaraya verılen 7 penaltının sana batması çok manidar geldi büyük başkan) Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İsmail Kartal, Tahir Kıran, Koç Holding, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç hakkında 'Vallahi acıyorum' diyen Tahir Kıran'dan tartışma yaratacak ifadeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç hakkında "Vallahi acıyorum" diyen Tahir Kıran'dan tartışma yaratacak ifadeler - Son Dakika
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