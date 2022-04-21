Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi! - Son Dakika

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından, "Herkes rütbesini bilecek. Selam dur!" koreografisi ile Galatasaray Müzesi'nin fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz." notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.