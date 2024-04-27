Ali Koç oyunu kullandı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

27.04.2024 20:04
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- Aziz Yıldırım oyunu kullandı

İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine gelen sarı-lacivertlilerin eski Başkanı Aziz Yıldırım, oyunu kullandı.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya katılan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da oyunu kullandı. Camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, daha sonra Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile görüşme yaptı. Tokat'ın adaylığını açıkladığı gün, "İlk icraatlarımdan biri Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler" sözünü kendisine hatırlatan Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" dedi.

Kaynak: İHA

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