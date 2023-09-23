Ali Koç, İsmail Kartal'a teşekkür etmek için Samandıra'ya gitti

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, takımı ziyaret etti. Koç burada İsmail Kartal'a da özel olarak teşekkürlerini sundu.

İSMAİL KARTAL'A TEŞEKKÜR ETTİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takıma ve teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür etti.

GALİBİYET SERİSİ İÇİN KUTLADI

İsmail Kartal'ın tesislerden çıkmadığına ve çok çalıştığına özel olarak dikkat çeken Koç, galibiyet serisi için takımı kutladı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.