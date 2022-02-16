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Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor - Son Dakika

Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor

16.02.2022 00:22
Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor

Fenerbahçe teknik direktörlük için Joachim Löw'le anlaşması durumunda Alman hocanın yardımcısı Frank Wormuth olacak. 1998-1999 sezonunda da sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Alman çalıştırıcı, 23 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönecek.

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaşma aşamasına geldi. Sarı-lacivertlilerde Alman hocanın ilk yardımcısı bile belli oldu. 23 yıl önce sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük yapan Frank Wormuth yeniden Fenerbahçe'de çalışmaya başlayacak.

1998-1999 SEZONUNDA LÖW'ÜN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'ye 3 yardımcıyla birlikte gelecek olan Joachim Löw'ün ilk yardımcısı, şu anda Heracles'in teknik direktörlüğünü yapan Frank Wormuth olacak. 61 yaşındaki çalıştırıcı, 1998-99 sezonunda da Joachim Löw'ün yardımcılığını yapmıştı.

Ali Koç'tan sürpriz hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri dönüyor

İSMAİL KARTAL KARARINI SEZON SONUNDA VERECEK

Joachim Löw yardımcı antrenör olarak İsmail Kartal'ı da ekibinde istiyor. Löw'ün Fenerbahçe'deki ilk döneminde de teknik ekipte yer alan İsmail Kartal kararını sezon sonunda verecek.

Ali Koç'tan sürpriz hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri dönüyor
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İsmail Kartal, Joachim Löw, Fenerbahçe, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor - Son Dakika
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