Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşık 15 milyon dolarlık yatıyla Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülenmesi gündem oldu.
Taraftarların sabırsızlıkla yeni transfer haberlerini beklediği bir zamanda Ali Koç'un Bodrum'da tatil yapması tartışmalara neden oldurken, Ali Koç'tan kendisene yapılan eliştirilere daha bomba bir yorum geldi.
Beyaz Futbol'un videosuna göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bodrum'da yatında görüntülenmesine, "Geziyorum tozuyorum yazın ya, nefes alsak saldırıyorlar" diye yanıt verdi.
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
