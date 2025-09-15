Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir - Son Dakika
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir

Ali Koç\'tan Trabzon Belediye Başkanı\'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
15.09.2025 07:11
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hakem kararlarına tepki göstermişti. Genç'e yanıt Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir'' denildi.

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti.

GENÇ'TEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Maçın ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

İşte Genç'in o paylaşımları;

GECE YARISI YANIT GELDİ

Ali Koç'tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e yanıt gecikmedi. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.

3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullanıldı.

  Halis demir:
    fener gs.bjk hakem olmadan yenemezler bakalım bu tiyatro nereye kadar devam edecek
  Cüneyt ertaç:
    Fetönün kırıntıları şimdiki aktröller
