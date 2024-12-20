Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik ortamını pekiştirmek adına gece yarısı bir araya geldi. Bu önemli buluşmada Aziz Yıldırım'ın güler yüzlü ve sakin bakışları gözlerden kaçmadı.

20.12.2024 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Buluşacakları konuşulan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, gece yarısı bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma

BEĞENİ VE YORUM ALDI

Fenerbahçe'nin Ali Koç ve Aziz Yıldırım için sosyal medyadan yaptığı bilgilendirme paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Ali Koç ve Aziz Yıldırım\'dan gece yarısı sürpriz buluşma

Şekip Mosturoğlu, Ahmet Ketenci, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • barış özcan:
    Adam Fenerbahçe uğruna ne cefalar çekti, şimdi sefasını bunlar sürüyor. Büyük başkan Aziz Yıldırım. 46 2 Yanıtla
  • Büşra Akbaş:
    şike nedir nasıl yapılır he baskan 13 26 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Allah ikisini de hatta Acun'u da uzun yıllar fb'nin başından eksik etmesin, biz bunlardan razıyız:-) 17 10 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    şike ekibi toplanmış yeniden 5 10 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Çok güzel hareketler bunlar..Koca koca adamlar kavga etmek yerine oturup konusabilmeli.. 10 0 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    MİXER ABİ NERDE İLİCA KAPLICALARI 10 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    helal olsun başkanlara Fenerbahçe aşktır 7 2 Yanıtla
  • Engin Engo:
    fb niye başarısız diye konuşuyorlar =) işte resimdeki 2 li sayesinde. gs nin en büyük başarıları bu 2 linin devrinde gerçekleşti. uefa kupaları, avrupa süper kupaşları vs. ligde muhtemelen 4 yıldızın 3 ü bunların sayesinde takıldı =)=) 2 si toplam 27 sene kulübü iadere ettiler. toplam şampiyonluk sayısı 6=)=) hikaye burada bitti. fb nin geleceğine bu 2 li karar verecek =)) 4 5 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    gezmelerdeyiz yine 3 3 Yanıtla
  • veysel unlu:
    ali koç bi miktir git artık 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:37:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.