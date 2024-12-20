Ali Koç ve Aziz Yıldırım\'dan gece yarısı sürpriz buluşma

Spor

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Buluşacakları konuşulan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, gece yarısı bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

BEĞENİ VE YORUM ALDI

Fenerbahçe'nin Ali Koç ve Aziz Yıldırım için sosyal medyadan yaptığı bilgilendirme paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.