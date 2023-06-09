Ali Koç ve Fatih Terim arasında bomba bir görüşme iddiası - Son Dakika
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Ali Koç ve Fatih Terim arasında bomba bir görüşme iddiası

Ali Koç ve Fatih Terim arasında bomba bir görüşme iddiası

09.06.2023 13:09

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbide Ali Koç ve Fatih Terim'in yan yana oturması dikkat çekti. İddiaya göre, maç sırasında Ali Koç, Napoli ile yolları ayrılan Spalletti hakkında Fatih Terim'den bilgi aldı ve İtalyan teknik direktörlerin Türkiye'deki başarısı hakkında konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray şampiyon çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanırken, tribünde Ali Koç ile Fatih Terim'in yan yana oturması çok konuşulmuştu. İkili arasında bomba bir görüşme yapıldığı iddia edildi.

SPALLETTI'NİN DURUMUNU SORDU

Fotospor'da yer alan habere göre, maç sırasında Ali Koç'un Fatih Terim'den Napoli ile yolları ayıran Spalletti hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. İkilinin İtalyan teknik direktörlerin Türkiye'deki başarısı hakkında da konuştuğu iddia edildi.

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Ali Koç'tan derbide yanına oturan Fatih Terim'e bomba soru

"SPALLETTI HARİKA BİR ARKADAŞIM"

33 yıl sonra Napoli'yi şampiyonluğa ulaştıran Spalletti ile yollar sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Konuya ilişkin konuşan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda, "Spalletti benim harika bir arkadaşım. Dinlenmesi gerektiğini söyledi ve ben de ona beklemesini söyledim." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Fatih Terim arasında bomba bir görüşme iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç ve Fatih Terim arasında bomba bir görüşme iddiası - Son Dakika
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